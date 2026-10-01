Юбилейный концерт ГАСО РТ покажут в прямом эфире сегодня

Государственный академический симфонический оркестр Татарстана сегодня отметит 60-летие и откроет 61-й концертный сезон. Юбилейный концерт под руководством главного дирижера Александра Сладковского покажут в прямом эфире в сообществе Правительства Татарстана во «ВКонтакте» в 18:30.

В программе – произведения Людвига ван Бетховена, Дмитрия Шостаковича, Назиба Жиганова, Рустема Яхина и других композиторов. В рамках юбилейной программы оркестр вспомнит отцов-основателей и музыкантов прошлых лет, а также представит плеяду молодых татарстанских виртуозов во главе с прославленной певицей Альбиной Шагимуратовой.

Ранее на пресс-конференции в «Татар-информе» Александр Сладковский рассказывал о подготовке ГАСО РТ к 60-летнему юбилею.

«Мы ко всему готовы. Готовимся уже год, весь предыдущий сезон. Конечно, это огромное событие для нашей республики, для Казани – очень красивая дата и оркестр с очень красивой историей. Мы не можем сделать это просто нашей тихой семейной радостью, мы хотим, чтобы об этом знало как можно больше людей. Чтобы замечательные музыканты нашего оркестра в очередной раз убедились, что они не просто ходят на работу каждый день, а выполняют особую миссию – дарить людям ощущение счастья, наполнять светлой энергией через силу музыки», – отмечал Сладковский.