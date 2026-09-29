Александр Сладковский рассказал о подготовке ГАСО РТ к 60-летнему юбилею

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Подготовку к 60-летию Государственного академического симфонического оркестра РТ коллектив вел на протяжении всего прошедшего сезона. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель и главный дирижер маэстро Александр Сладковский. Торжественный старт празднованию юбилея даст большой концерт, который состоится 1 октября.

«Мы ко всему готовы. Готовимся уже год, весь предыдущий сезон. Конечно, это огромное событие для нашей республики, для Казани – очень красивая дата и оркестр с очень красивой историей. Мы не можем сделать это просто нашей тихой семейной радостью, мы хотим, чтобы об этом знало как можно больше людей. Чтобы замечательные музыканты нашего оркестра в очередной раз убедились, что они не просто ходят на работу каждый день, а выполняют особую миссию – дарить людям ощущение счастья, наполнять светлой энергией через силу музыки», – рассказал Сладковский

В рамках юбилейной программы 1 октября оркестр вспомнит отцов-основателей и музыкантов прошлых лет, а также представит плеяду молодых татарстанских виртуозов во главе с прославленной певицей Альбиной Шагимуратовой. Кроме того, в ноябре запланирован специальный концерт-посвящение первому главному дирижеру оркестра Натану Рахлину.

Говоря о трансформации коллектива за последние 16 лет, Сладковский подчеркнул, что оркестру удалось стать не просто исполнителем, а настоящим культурным брендом Татарстана. По его словам, в настоящее время ГАСО РТ реализует масштабный проект по студийной записи всех симфоний Густава Малера, продолжая пополнять дискографию вслед за ранее записанными циклами Шостаковича, Чайковского, Рахманинова и Бетховена.