Александр Сладковский о ГАСО РТ: «Оркестр для меня – не коллектив, а семья»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ», приуроченной к 60-летию Государственного академического симфонического оркестра РТ, маэстро Александр Сладковский поделился личным отношением к артистам коллектива и рассказал о сплоченности команды.

Общение с журналистами началось с печальной вести: в день проведения пресс-конференции музыканты и коллектив простились с концертмейстером группы контрабасов Маратом Волковым, скоропостижно скончавшимся на 52-м году жизни.

«Для меня это не "коллектив" – это слово какое-то дурацкое. Я отношусь к своему оркестру как к семье, и они так каждый друг к другу относятся. Чувствуют себя родственниками и творчески, и по-человечески. Такие трагедии мы переживаем как свои собственные. Марат Волков наш "Гулливер", первый контрабас. Контрабас – это фундамент оркестра, основа. И он был настоящим фундаментом. Я всегда говорю музыкантам: каждый из вас на вес золота, надо себя беречь», – уточнил он.

Художественный руководитель ГАСО РТ отметил, что за 16 лет совместной работы коллектив прошел огромный путь – от этапа взаимного привыкания до единого творческого организма, который с успехом выступает на крупнейших площадках России и мира, заслужив у столичной публики уважительное прозвище «татарская конница».