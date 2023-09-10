Явка на выборах муниципальных депутатов в Татарстане к 15 часам превысила 32%

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Явка граждан на выборах муниципальных депутатов в Татарстане к 3 часам дня составила 32,09%. Об этом ЦИК республики сообщил в своем телеграм-канале.

«По данным системы ГАС «Выборы» на 15 часов, явка на довыборах депутатов муниципальных образований в Татарстане составила 32,09% от общего количества избирателей, имеющих право на участие в голосовании», – сказано в сообщении.

Единый день голосования стартовал сегодня в 7 утра и продлится до 8 часов вечера. В 36 муниципалитетах открыты 175 участков. На них присутствуют 654 наблюдателя. Также работает горячая линия по номеру 292-84-33, куда граждане могут направить любое обращение, касающееся голосования.