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Явка на муниципальных выборах в Татарстане превысила 10%
Явка на выборах муниципальных депутатов в Татарстане на 10 утра составила 10%. Такими данными в своем телеграм-канале поделился ЦИК республики.
«По данным системы ГАС „Выборы“ 10 сентября на 10:00 в Татарстане явка на выборах составляет 10,44% от общего числа избирателей», — отмечается в сообщении.
Напомним, что единый день голосования стартовал в 7 утра и продлится до 20.00. В этот день в 36 муниципалитетах республики открыты 175 участков. На них присутствуют 654 наблюдателя, работает горячая линия по номеру 292-84-33, куда можно направить любое обращение, касающееся голосования.
Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность на всех участках в республике.
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