В Татарстане стартовал единый день голосования на выборах муниципальных депутатов

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С 7 утра в Татарстане открылись избирательные участки на выборах муниципальных депутатов. В более чем 30 районах работают 175 участковых избирательных комиссий и 41 территориальная избирательная комиссия, заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Необходимо отметить, что на 161 мандат претендует 541 кандидат. Очень серьезная работа проведена для того, чтобы обеспечить для наших избирателей удобные, комфортные и безопасные условия для голосования», — заявил он в видеообращении в телеграм-канале Центризбиркома РТ.

По его словам, на участках присутствуют 654 наблюдателя, работает горячая линия по номеру 292-84-33. «Мы всегда открыты для любых обращений граждан», — подытожил он.

Напомним, что татарстанцы выбирают муниципальных депутатов, в том числе одного депутата Казанской городской Думы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу в Приволжском районе Казани. Участки закроются в 20.00.

Напомним, что накануне Раис республики Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность на участках в единый день голосования.