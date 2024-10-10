Яруллин о соглашении по поставке газа в Закамье: «Давно надо было подписывать!»

Рафинат Яруллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Соглашение о поставке 10 млрд кубометров газа в Закамскую зону нужно было давно подписать, поскольку Татарстан нуждается в топливе. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

«Этот проект разрабатывался много лет. Молодцы, давно нужно было этот документ подписывать, и чем быстрее сделают, тем лучше. Газ и для "Аммония-2" необходим, и для других предприятий. Газ нужен Челнам, там дефицит газа. В целом это более надежно обеспечит ОЭЗ "Алабуга". Крайне необходимый проект, и слава Богу, что подписали», – сказал Яруллин.

На полях Петербургского международного газового форума — 2024 подписано соглашение о поставке природного газа для реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ «Алабуга» и «Этилен 600».

«Давно говорили, что не хватает газа в экономической зоне "Алабуга". В Челнах давно не хватает. Газ будет использоваться. "Газпром" всегда говорил: «Вы не будете использовать». Будем использовать!», – сказал генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга».