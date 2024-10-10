На ПМГФ заключены соглашения о поставке газа для проекта «Аммоний-2» в РТ

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

На полях Петербургского международного газового форума — 2024 подписаны соглашения по поставке газа для нового комплекса по производству аммиака карбамида «Аммоний 2» и этиленового комплекса ЭП-600. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ в своем Telegram-канале.

Комплекс по производству аммиака и карбамида «Аммоний-2» будет построен в Менделеевском районе Татарстана на территории, прилегающей к заводу АО «Аммоний». Мощность нового производства должна составить 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида в год.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Сейчас завершается проектирование комплекса — как и «Аммоний», он будет возведен по технологии замкнутого цикла водопользования с соблюдением самых современных экологических стандартов и требований промышленной безопасности, заверили в ведомстве.

Договоренность о поставке газа подписали директор ООО «Аммоний-2» Дмитрий Макаров и генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров в присутствии вице-премьера РТ — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко и гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

В свою очередь соглашение о поставке природного газа для реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны «Алабуга» и «Этилен 600» подписали глава Минпромторга РТ и член совета ОЭЗ Олег Коробченко и руководитель «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

«Татарстан — крупный потребитель газа, мы потребляем более 17 млрд кубометров в год. Но, как говорит наш Президент Владимир Владимирович [Путин], нужно больше уходить в переработку, газохимию. Что мы сейчас и делаем. Проекты в газохимии амбициозные — „Алабуга“, например, планирует производить МЭГ (газохимическое сырье, моноэтиленгликоль — прим. Т-и). А наш „Аммоний“ — производитель удобрений, крупнейший потребитель газа — сможет реализовать инвестпроект, так как подписанное соглашения позволит проложить трубопровод „Можга — Алабуга“. И мы получим дополнительно еще 10 млрд кубометров газа! Но мечтаем, конечно, о 15 млрд!» — заявил Коробченко.

«Надежное газоснабжение в Закамской зоне позволит дополнительно привлекать инвесторов. Благодаря подписанным документам мы ожидаем новый этап развития промышленных предприятий в Менделеевском и Елабужском районах», — добавил вице-премьер РТ.

Накануне проект «Аммоний-2» презентовали председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру на Петербургском международном газовом форуме, о чем сообщал «Татар-информ».