Экономике Татарстана поддадут газу: «Газпром» расщедрился на 10 млрд кубов для Закамья

Важнейшее для экономики Татарстана соглашение подписано сегодня на Петербургском международном газовом форуме

Фото: mpt.tatarstan.ru

10 млрд «Алабуге» и 1,4 млрд – «Аммонию»

«Газпром» сегодня фактически подтвердил, что даст нужный объем газа на проекты создания завода минеральных удобрений «Аммоний-2» в Менделеевском районе и развитие ОЭЗ «Алабуга», которая готовится к созданию вместе с СИБУРом индустриального парка «Этилен-600».

На полях ПМГФ «Газпром межрегионгаз Казань» (компания занимается сбытом природного газа в Татарстане) подписал рамочное соглашение о поставке топлива для проектов в особой экономической зоной (ОЭЗ) «Алабуга» и индустриальном парке «Этилен 600», а также договор на обеспечение сырьем с компанией «Аммоний-2».

В головной компании – «Газпром межрегионгаз» уточнили, что документы предусматривают поставку не менее 10 млрд кубометров топлива в год для растущих потребностей ОЭЗ «Алабуга», а также около 1,4 млрд кубометров ежегодно на площадку «Аммония».

Комплекс по производству аммиака и карбамида «Аммоний-2» будет построен в Менделеевском районе рядом с аналогичным действующим производством Фото: © «Татар-информ»

Что значит соглашение для проекта «Аммоний-2»

Комплекс по производству аммиака и карбамида «Аммоний-2» будет построен в Менделеевском районе рядом с аналогичным действующим производством, который запустили еще в 2015 году.

Проектные мощности нового производства – 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида. Строительство планируется начать в 2025 году и закончить к концу 2028 года. Накануне проект презентовали на ПМГФ главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

О поставках газа компании договорились еще в прошлом году, заключив рамочное соглашение, сегодня же подписан фактически контракт.

«Уже сегодня мы говорим о том, что инвестиции в проект (“Аммоний-2”, – прим. Т-и) – больше 200 млрд рублей, и это будет один из крупнейших комплексов по производству карбамида и аммиака в стране. Появление подобного комплекса в Татарстане позволит значительно увеличить промышленный потенциал республики, укрепить экономику. Это больше 500 новых рабочих мест для жителей, которые получат не только работу, но и достойные условия в виде арендного жилья и расширенного социального пакета», – приводит компания «Аммоний» слова генерального директора Дмитрия Макарова.

В марте этого года проект «Аммоний-2» получил одобрение инвестиционного совета Татарстана. «Очень перспективный проект. Мы давно это обсуждали, и я считаю, что это стратегический проект для России. Нам нужно увеличивать газопотребление внутри страны. Это крупный инвестиционный проект, это крупный потребитель газа, электроэнергии, новые рабочие места. На особом контроле нужно держать этот вопрос», – прокомментировал тогда Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Это обеспечит растущие потребности ОЭЗ “Алабуга” в природном газе с учетом проектирования новых объектов, в том числе индустриального парка “Этилен 600”» Фото: rais.tatarstan.ru

Что значит соглашение для «Алабуги»

Газ нужен для развития промпрошадки, где сегодня действуют 38 предприятий. Соглашение предусматривает поставку не менее 10 млрд куб. метров топлива в год, начиная с 2030 года.

«Это обеспечит растущие потребности ОЭЗ “Алабуга” в природном газе с учетом проектирования новых объектов, в том числе индустриального парка “Этилен 600”, и развития инфраструктуры площадки для дальнейшего привлечения резидентов. Документ предполагает сотрудничество сроком на 30 лет», – отметили в «Газпром межрегионгазе».

Индустриальный парк «Этилен 600» – совместный проект ОЭЗ «Алабуга» и СИБУРа. Глава «Алабуги» Тимур Шагивалеев анонсировал его в августе 2022 года.

В названии – отсылка к проекту по строительству этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ). Проект уже близок к завершению. Планируется, что нижнекамское предприятие будет поставлять сырье для резидентов парка.

В свою очередь производители мало- и среднетоннажной химии получат прямой доступ к нефтегазохимическому сырью: этилену, пропилену, бензолу, бутадиену и так далее. Они смогут производить продукцию для медицины, строительства, ЖКХ и других отраслей.

Общий объем инвестиций в создание перка оценивается в 1,3 трлн рублей, из которых 140 млрд инвестирует «Алабуга».

В 2023 году потребление природного газа в республике составило 17,6 млрд куб. метров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новая ветка газопровода

По данным Минпромторга Татарстана, в 2023 году потребление природного газа в республике составило 17,6 млрд куб метров. С учетом новых возможностей регион может выйти на потребление почти 30 млрд куб. метров, увеличив использование газа более чем в 1,5 раза.

Очевидно, что для этого нужно наращивать и мощности по транспортировке. У «Газпрома» в планах есть строительство второй нитки газопровода Можга – Елабуга протяженностью 85 км. Она-то и позволит обеспечить поставки от ужгородского коридора действующим и перспективным потребителям Нижнекамского промузла.

Начать строительство планируется в 2026 году, ввод в эксплуатацию ожидается не раньше чем в 2030 году.

«Татарстан – крупный потребитель газа – мы потребляем более 17 млрд кубометров в год. Но, как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, нужно больше уходить в переработку, газохимию. Что мы сейчас и делаем. Проекты в газохимии амбициозные – “Алабуга”, например, планирует производить МЭГ (газохимическое сырье моноэтиленгликоль). А наш “Аммоний” – производитель удобрений, крупнейший потребитель газа – сможет реализовать инвестпроект, так как подписанное соглашения позволит проложить трубопровод «Можга – Алабуга». И мы получим дополнительно еще 10 млрд кубометров газа! Но мечтаем, конечно, о 15 млрд! – сказал министр. – Надежное газоснабжение в Закамской зоне позволит дополнительно привлекать инвесторов. Благодаря подписанным документам мы ожидаем новый этап развития промышленных предприятий в Менделеевском и Елабужском районах», – прокомментировал соглашения на церемонии подписания министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Олег Коробченко: «Благодаря подписанным документам мы ожидаем новый этап развития промышленных предприятий в Менделеевском и Елабужском районах» Фото: mpt.tatarstan.ru

«Газпром» всегда говорил: вы не будете использовать газ»

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин сообщил «Татар-информу», что проект дополнительного обеспечения газом разрабатывался много лет.

«Молодцы! Давно нужно было этот документ подписывать, и чем быстрее сделают, тем лучше. Газ и для «Аммония» необходим, и для других предприятий. Газ нужен Челнам, там дефицит газа. В целом, это более надежно обеспечит ОЭЗ «Алабуга». Крайне необходимый проект, и слава богу, что подписали», – отметил он.

Глава ходинга напомнил, что Татарстан не раз поднимал вопрос дефицита газа и для ОЭЗ «Алабуга» и для Челнов. «“Газпром” всегда говорил: вы не будете использовать (дополнительный объем газа, – прим. Т-и). Будем использовать!» – заключил он.

Руководитель Информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин прокомментировал значение проекта для ОЭЗ «Алабуга». Он подчеркнул, что дополнительная ветка газопровода и долгосрочное соглашение о поставках дополнительных объемов газа будут способствовать росту инвестиционной привлекательности региона в целом и площадки в частноти.

«Насколько мне известно, “Алабуга” сейчас ведет переговоры не только с потенциальными резидентами индустриального парка “Этилен 600”, но и с рядом инвесторов о размещении в ОЭЗ нескольких импортозамещающих проектов малотоннажной химии. Увеличение ресурсных возможностей площадки, конечно, станет дополнительным аргументом в ее пользу при сравнении, например, с площадками в Нижегородской области», – сказал эксперт.

По его словам, оценить конкретный экономический эффект в цифрах пока невозможно.

«Сейчас можно лишь говорить о том, что с точки зрения наполнения регионального и местных бюджетов, выгоднее запуск нескольких небольших предприятий, нежели запуск одного крупного комплекса при одинаковых совокупных объемах производства конечного продукта. Тем более в “Алабуге” речь идет не о торговле или сфере услуг, а о химических проектах. И в случае малотоннажки, и в случае с дальнейшими переделами в полимерной отрасли – это наукоемкие производства. Они, как правило, требуют больших инвестиций, долгой окупаемости, привлечения квалифицированных и высокооплачиваемых кадров, а значит рассчитаны на длительный срок работы. Плюс диверсификация – в случае неудачи одного из проектов или локальных кризисов в том или ином сегменте, останутся другие проекты. Так что стратегически развитие химического направления в “Алабуге” и индустриального парка “Этилен-600” должно способствовать развитию и устойчивости экономики региона», – полагает Семягин.