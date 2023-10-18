Ярослав Нилов о скандале с купюрой: ЦБ стоило согласовать изображение с Татарстаном

Банк России мог бы избежать скандала вокруг дизайна обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей, если бы разработчики проконсультировались с Татарстаном. Об этом заявил депутат Государственной Думы Ярослав Нилов (видеокомментарий размещен в его Telegram-канале.

«Дискуссия возникла на ровном месте. Ее можно было бы не допустить, если бы разработчики согласовали с регионом то изображение, которое они планируют сделать», — подчеркнул парламентарий.

«На территории Казанского Кремля есть прекрасный православный собор, есть прекрасная мечеть, и они гармонично сочетаются на одной фотографии. Можно было именно это изображение поместить на дизайн банкноты и не допустить ненужных интерпретаций <…>», — заметил Нилов.

«Не было бы никакой проблемы, если бы обратились с просьбой согласовать, подсказать, дать свои предложения со стороны Республики Татарстан», — повторил депутат свою мысль, напомнив, что скандалы из-за дизайна купюр возникают не впервые.

«Очень внимательно вся региональная и муниципальная власть относится к поддержанию мира и согласия и недопущения каких-либо очагов напряженности в вопросе религии, в вопросе национальных отношений», — охарактеризовал Нилов проводимую в Татарстане политику.

Депутат предложил распространить такую модель на всю Россию и вспомнил применительно к ситуации выражение, которое часто слышал в Татарстане: «Не надо чесать там, где не чешется».

Ранее Банк России объявил, что изменит дизайн обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей, на оборотной стороне которой изображены в том числе Башня Сююмбике в Казанском Кремле и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

До этого некоторые Telegram-каналы увидели в Музее истории государственности татарского народа и Татарстана, находящемся в здании бывшей Дворцовой (Введенской) церкви, действующий храм и возмутились отсутствием на нем православного креста и присутствием полумесяца, который увенчивает Башню Сююмбике.