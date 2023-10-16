На обновленной тысячерублевой купюре появятся татарстанские достопримечательности

Фото: пресс-служба Банка России

Башня Сююмбике в Казанском Кремле, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе появятся на оборотной стороне обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Здесь можно увидеть быт и культуру народов ПФО», — прокомментировал спикер.

Ранее в шорт-лист для изображения на обновленной банкноте номиналом 1 тыс. рублей вошли несколько татарстанских объектов: башня Сююмбике Казанского Кремля, Казанский Кремль в целом, Болгарское городище, Центр семьи «Казан».

Фото: пресс-служба Банка России

Для размещения на второй стороне купюры были предложены другие российские достопримечательности: Нижегородский Кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, различные виды на реку Волгу.

До 2025 года будут поэтапно модернизированы и другие банкноты образца 1997 года номиналом 10, 50, 500 и 5 тыс. рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. В прошлом году была выпущена обновленная 100-рублевая купюра.

Банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей введут в обращение в 2023 году. В 2024 году планируют обновить «пятисотрублевки», а обновленные 10 и 50 рублей представят в 2025 году. На лицевой стороне будут представлены памятники столицы округа, на оборотной стороне — достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов.