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Центробанк решил доработать дизайн банкноты с Казанью
Банк России изменит дизайн обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей, на оборотной стороне которой изображены в том числе Башня Сююмбике в Казанском Кремле и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — сказано в сообщении ЦБ.
Ранее некоторые Telegram-каналы увидели в Музее истории государственности татарского народа и Татарстана, находящемся в здании бывшей Дворцовой (Введенской) церкви, действующий храм и возмутились отсутствием на нем православного креста и присутствием полумесяца, который увенчивает Башню Сююмбике.
Часть блогеров даже разглядела в присутствии одного и отсутствии другого символа некую «исламизацию» банкноты. Русская православная церковь категорически не согласилась с подобной трактовкой дизайна купюры.
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