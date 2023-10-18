Центробанк решил доработать дизайн банкноты с Казанью

Фото: пресс-служба Банка России

Банк России изменит дизайн обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей, на оборотной стороне которой изображены в том числе Башня Сююмбике в Казанском Кремле и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — сказано в сообщении ЦБ.

Ранее некоторые Telegram-каналы увидели в Музее истории государственности татарского народа и Татарстана, находящемся в здании бывшей Дворцовой (Введенской) церкви, действующий храм и возмутились отсутствием на нем православного креста и присутствием полумесяца, который увенчивает Башню Сююмбике.

Часть блогеров даже разглядела в присутствии одного и отсутствии другого символа некую «исламизацию» банкноты. Русская православная церковь категорически не согласилась с подобной трактовкой дизайна купюры.