«Ъ»: Японский производитель одежды Uniqlo окончательно уходит из России

Приостановивший работу в России японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил не возвращаться в страну, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости. По данным издания, компания уже расторгла договоры аренды в части торговых центров.

На сворачивание бизнеса в России у Uniqlo может уйти несколько месяцев. Предполагается, что освобождаемые площади займут универмаги или одежные сети массового сегмента.

Источники издания сообщают, что Uniqlo раздумывал над полным уходом из РФ еще прошлой осенью, но изначально планировалось закрыть только нерентабельные точки. В этом году СМИ писали о намерении Uniqlo сохранить в стране пять магазинов.

О приостановке работы компания сообщила в марте прошлого года в ответ на проведение военной спецоперации на Украине, о которой Президент Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом ранее глава Fast Retailing Тадаси Янаи заявлял, что Uniqlo продолжит работать, объясняя это тем, что россияне имеют «такое же право на жизнь, как и у нас».