Все 50 магазинов Uniqlo в России продолжат работать

Сеть магазинов одежды Uniqlo продолжит работу в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Fast Retailing Тадаси Янаи.

По его словам, ограничения не будут вводиться ни по одному из 50 работающих в России магазинов. «Одежда — это то, что необходимо для жизни. У людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас», — цитирует его агентство.

После того как Президент России Владимир Путин объявил о запуске специальной военной операции на Украине, многие страны усилили санкции против РФ, в том числе приостановив работу ряда крупных компаний.