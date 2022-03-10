Uniqlo заявила о приостановке работы магазинов с 21 марта

С 21 марта работа всех 50 магазинов Uniqlo в России будет приостановлена. Таким образом, компания изменила ранее принятое решение о продолжении деятельности на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продолжая вести наш бизнес в России, нам стало ясно, что мы больше не можем продолжать работу из-за ряда трудностей», — отмечается в заявлении компании.

Ранее глава Fast Retailing Тадаси Янаи заявлял, что Uniqlo не планирует останавливать работу российских магазинов, подчеркивая, что одежда — «это то, что необходимо для жизни, и у людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас».

Многие страны ужесточили санкции против России после признания ею независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции на Украине, о развертывании которой 24 февраля рассказал Президент РФ Владимир Путин.