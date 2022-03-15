Япония запретила экспортировать в Россию лазеры, парашюты и телекамеры

Япония расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию из-за спецоперации на Украине. В общей сложности в перечень включены 218 наименований товаров. Планируется, что запрет вступит в силу с 18 марта, сообщает РИА Новости.

Так, запрещено ввозить в РФ полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства, криптографическое оборудование, телекамеры и прочую продукцию. Также запрет распространился на парашюты, датчики, товары для нефтепереработки и продукцию, которая предназначена для химической промышленности и ядерной энергетики.

Помимо этого, запрещено экспортировать военную продукцию, в частности оружие, бронежилеты, взрывчатые вещества, комплектующие для ракет и прочее.

Многие страны начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса. В видеообращении к россиянам Президент Владимир Путин объяснил, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.

Ранее ЕС ввел четвертый пакет ограничений, который включает запрет на ввоз в Россию предметов роскоши. Также экспортировать автомобили, мотоциклы и алкоголь запретили и Соединенные Штаты.