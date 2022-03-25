Япония вводит новый пакет санкций, в который попали 25россиян и 81 организация РФ

В МИДе Японии сообщили, что вводят новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России, передает РИА Новости.

В санкционный список включили взрослых детей пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова и его супругу Татьяну Навку, председателя госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова и его родственников, основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, родственников гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, а также родственников других высокопоставленных чиновников.

Среди компаний, которые оказались в санкционном списке Японии, есть несколько судостроительных и судоремонтных заводов, научно-исследовательские предприятия, производители электроники и другие. Ранее под санкции Японии попал Зеленодольский судостроительный завод.

На сегодня санкционный список Японии включает 101 фамилию и 130 организаций из РФ. Япония уже ввела несколько пакетов санкций против России. В частности, исключила страну из режима наибольшего благоприятствования в торговле и с 18 марта ввела запрет на экспорт 275 товаров.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили данное решение и начали ужесточать антироссийские санкции. 14 марта послы стран ЕС утвердили четвертый пакет антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, пять имеющих отношение к Татарстану предприятий, в том числе КАМАЗ, КВЗ и «Туполев», включены в новый санкционный список Европейского Союза.