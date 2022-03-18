МИД Японии включил в санкционный список Зеленодольский судостроительный завод

МИД Японии сообщает, что вводит санкции против 15 человек и девяти организаций из РФ, в список вошли государственные чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса, передает РИА Новости.

Согласно заявлению МИДа Японии, в список из девяти организаций, в отношении которых введены санкции, вошло также судостроительное предприятие «Зеленодольский завод имени А.М.Горького».

Ранее в санкционный список Евросоюза из-за ситуации вокруг Украины также попали 15 физических и девять юридических лиц страны, среди которых «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Роснефть Аэро» и другие.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил, что Россию исключают из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Решение приняли в соответствии с аналогичной позицией стран «семерки» и 14 стран-членов ВТО.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили данное решение и начали ужесточать антироссийские санкции. 14 марта послы стран ЕС утвердили четвертый пакет антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, пять имеющих отношение к Татарстану предприятий, в том числе КАМАЗ, КВЗ и «Туполев», включены в новый санкционный список Европейского Союза.