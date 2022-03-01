Япония объявила о введении санкций против Путина, Лаврова и Шойгу

Япония ввела санкции против Президента РФ Владимира Путина и ряда других руководителей России. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, рестрикции введены против заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Экспортные санкции затронули 49 российских компаний и организаций, включая Рособоронэкспорт, Ростех, ФСБ, СВР, «Адмиралтейские верфи», «Иркут», РКЦ «Прогресс» и МФТИ. Также заморожены активы Банка России, госкорпорации ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка.

Меры по запрету всех экспортных поставок попавшим под санкции организациям вводятся с 8 марта. Вместе с тем меры по замораживанию активов банков, за исключением Центробанка, начнут действовать с 31 марта.

Кроме того, введен запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать усилению российского военного потенциала. Речь идет в том числе и о поставках партий полупроводников. Газета Yomiuri отмечает, что часть японской продукции такого рода уникальна и ее невозможно заменить закупками в других странах, включая Китай.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против санкций.