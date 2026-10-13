«Яндекс Такси» почти восстановило процесс вывода денег для водителей

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Сервис «Яндекс Такси» почти восстановил процесс вывода денег для водителей из приложения «Яндекс про». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора.

«Многие водители уже могут выводить деньги со своего баланса в любой момент как привыкли, постепенно функционал будет восстанавливаться у всех водителей», – заверили в пресс-службе.

Кроме того, в агрегаторе уточнили, что все выполненные заказы зафиксированы в системе, водители получат доход по ним в полном объеме.

«Сейчас мы постепенно направляем водителям деньги за заказы, которые они выполнили с 10 по 12 октября, и проводим расчеты по текущим заказам», – добавили в «Яндекс Такси», пообещав скоро устранить еще возможные иногда задержки в выплатах.

Корпорация «Яндекс» также возобновила работу нескольких сервисов «Яндекс Рекламы». Теперь пользователям вновь доступны партнерский кабинет РСЯ, Adfox и кабинет для рекламных агентств, о чем сообщила пресс-служба компании.

В ночь на 8 октября дроны атаковали и полностью вывели из строя ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области мощностью около 12 МВт. В ночь на 9 октября был нанесен удар по дата-центру в Калуге мощностью 63 МВт, он вышел из строя частично. Наконец, в ночь на 11 октября подвергся атаке и остановил работу ЦОД во Владимире мощностью приблизительно 40 МВт.

В результате возникли сбои в работе сервисов – как принадлежащих корпорации, так и просто использующих ее инфраструктуру. Так, в Казани проблемы с «Яндекс Go» начались еще 9 октября.