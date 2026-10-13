«Яндекс Такси» почти восстановило процесс вывода денег для водителей
Сервис «Яндекс Такси» почти восстановил процесс вывода денег для водителей из приложения «Яндекс про». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора.
«Многие водители уже могут выводить деньги со своего баланса в любой момент как привыкли, постепенно функционал будет восстанавливаться у всех водителей», – заверили в пресс-службе.
Кроме того, в агрегаторе уточнили, что все выполненные заказы зафиксированы в системе, водители получат доход по ним в полном объеме.
«Сейчас мы постепенно направляем водителям деньги за заказы, которые они выполнили с 10 по 12 октября, и проводим расчеты по текущим заказам», – добавили в «Яндекс Такси», пообещав скоро устранить еще возможные иногда задержки в выплатах.
Корпорация «Яндекс» также возобновила работу нескольких сервисов «Яндекс Рекламы». Теперь пользователям вновь доступны партнерский кабинет РСЯ, Adfox и кабинет для рекламных агентств, о чем сообщила пресс-служба компании.
В ночь на 8 октября дроны атаковали и полностью вывели из строя ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области мощностью около 12 МВт. В ночь на 9 октября был нанесен удар по дата-центру в Калуге мощностью 63 МВт, он вышел из строя частично. Наконец, в ночь на 11 октября подвергся атаке и остановил работу ЦОД во Владимире мощностью приблизительно 40 МВт.
В результате возникли сбои в работе сервисов – как принадлежащих корпорации, так и просто использующих ее инфраструктуру. Так, в Казани проблемы с «Яндекс Go» начались еще 9 октября.