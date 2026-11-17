Корпорация «Яндекс» прокомментировала изменения в условиях использования сервиса, позволяющие компании при отсутствии указанного пользователям домашнего адреса «самостоятельно определить» таковой на основе «названий закладок, тегов, меток и иных данных». Об этом сообщает РБК.

Соответствующий пункт появился редакции правил использования сервиса от 29 октября. Речь в нем идет о том, что компания сможет сама выбирать домашний адрес из числа указанных в учетной записи пользователя на основании тех сведений, которыми тот делится сам в процессе использования «Яндекса».

В пресс-службе корпорации уточнили, что адрес пользователя не будет отмечаться «Яндекс ID» как домашний без явного подтверждения, однако ему будут предлагать выбрать наиболее вероятный вариант. «Адрес всегда можно заменить на другой, изменить пометку или удалить его в настройках аккаунта», – подчеркнули в компании.

В корпорации добавили, что предложение наиболее вероятного варианта адреса поможет пользователю упростить оформление заказов и услуг («например, при оформлении доставки или заказе такси»), так как ввод адреса является одним из самых продолжительных шагов в процессе оформления.

Подтверждение адреса будет действовать для всех профилей в аккаунте. «Мы считаем, что профили в едином аккаунте принадлежат одному человеку, поэтому достаточно подтвердить личность один раз», – пояснили в пресс-службе.

Ранее «Яндекс» сообщил, что после атак украинских беспилотников на свои дата-центры восстановил доступ к 97,16% клиентских данных, хранящихся на облачной платформе Yandex Cloud, тогда как оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия бэкапов.