«Яндекс» начал тестировать в Казани сдачу в аренду ЖК роботов-доставщиков

Компания «Яндекс» начала сдавать в аренду жилым комплексам роботов-доставщиков. Первый эксперимент начался в столице Татарстана — с этого декабря доставка с помощью роверов доступна в арт-квартале «Винсент», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Робот-курьер взят в аренду по сервисной модели. IT-компания берет на себя ответственность за техническое обслуживание ровера и создание высокоточных карт, по которым он ориентируется в городе, отмечает агентство.

Передачу роботов-доставщиков в аренду другим компаниям «Яндекс» анонсировал в конце ноября. Тогда в планах упоминались крупные сетевые супермаркеты, кофейни и рестораны быстрого питания. Впрочем, среди перспективных заказчиков упоминались также отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.

Роботы-курьеры IT-компании работают в Москве, Мурине, Иннополисе и Красной Поляне. С 2019 года они привезли более 300 тыс. заказов. В Иннополисе роверы появились в 2020 году.