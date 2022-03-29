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Ру Тат
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Экономика
29 марта 2022  18:02
Эльвира Зайнулина

В Иннополисе почтовые посылки будет доставлять робот-доставщик

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В Иннополисе «Почта России» начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. Об этом сообщает ее пресс-служба.

«Воспользоваться услугой можно через приложение Почты на Android. Стоимость доставки составляет один рубль. Если пользователь находится в зоне покрытия, то при выборе доставки посылки до дома он увидит опцию с роботом в интерфейсе приложения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка осуществляется в радиусе 2 км. В Иннополисе посылку будут доставлять два ровера. Максимальный вес отправления, который может транспортировать робот, составляет 15 кг. 

Кроме того, данный проект реализуется в городе Мурино Ленинградской области. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Иннополисе начнут курсировать беспилотные такси без водителя в салоне. Экспериментально-правовой режим эксплуатации беспилотного транспорта утвердило Правительство России.

#инновации
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