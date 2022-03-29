В Иннополисе почтовые посылки будет доставлять робот-доставщик

В Иннополисе «Почта России» начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. Об этом сообщает ее пресс-служба.

«Воспользоваться услугой можно через приложение Почты на Android. Стоимость доставки составляет один рубль. Если пользователь находится в зоне покрытия, то при выборе доставки посылки до дома он увидит опцию с роботом в интерфейсе приложения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка осуществляется в радиусе 2 км. В Иннополисе посылку будут доставлять два ровера. Максимальный вес отправления, который может транспортировать робот, составляет 15 кг.

Кроме того, данный проект реализуется в городе Мурино Ленинградской области.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Иннополисе начнут курсировать беспилотные такси без водителя в салоне. Экспериментально-правовой режим эксплуатации беспилотного транспорта утвердило Правительство России.