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«Ялкын фест» в Казани посетили 35 тысяч человек
Фестиваль «Ялкын фест» в Казанском Кремле посетили 35 тысяч человек. Об этом говорится в телеграм-канале мероприятия.
«Большое спасибо за то, что пришли на праздник, организованный совместно с „Движением Первых“!» — говорится в сообщении.
Фестиваль приурочен к 100-летию журнала «Ялкын» и Международному дню защиты детей. Участие в нем принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что журнал «Ялкын» вносит большой вклад в сохранение культуры татарского народа, его традиций и языка. «Журнал должен чувствовать дыхание времени и соответствовать интересам молодого поколения», — напутствовал собравшихся руководитель республики.
Для гостей фестиваля организовали культурно-развлекательные мероприятия, в том числе кулинарные мастерские, встречи с блогерами, этномаркет и многое другие. Во время праздника работали площадки различной тематики. Подробнее — в материале «Татар-информа».
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