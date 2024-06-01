Минниханов: «Ялкын» вносит большой вклад в сохранение культуры и родного языка

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня «Ялкын фест» — фестиваль детства. Событие, организованное в День защиты детей в Казанском Кремле, было приурочено к 100-летию журнала «Ялкын».

Рустама Минниханова встретили руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, помощник Раиса Татарстана и руководитель регионального отделения Общероссийского детского и молодежного общественного движения «Движение первых» Тимур Сулейманов, главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин и другие.

Раис Татарстана посетил площадку «Ялкынлы сәхнә». Здесь он познакомился с редколлегией журнала, пообщался с популярными блогерами, посетил выставку, посвященную 100-летию журнала «Ялкын» на аллее «История». Там были представлены обложки журналов «Ялкын» разных лет, различные издания и иллюстрации, а также рассказ об истории детских периодических изданий.

Затем Рустам Минниханов побывал на книжной ярмарке, где были представлены книги, альбомы, открытки для детей на родных языках живущих в Татарстане авторов. На малой сцене он послушал уроки танцев и вокала участников проекта «СалаваТIK», оценил мастер-классы по кулинарии и моде в парке «Дуслык», посетил детский этномаркет, а потом — поприветствовал всех гостей фестиваля на главной сцене.

«Добрый день, дорогие ребята, гости нашего праздника! В этом году журналу „Ялкын” исполнилось 100 лет. Спасибо организаторам, участникам этого праздника! От всей души поздравляю всех с этим событием. Журнал „Ялкын” вносит большой вклад в сохранение нашей культуры, традиций, родного языка. Журнал должен чувствовать дыхание времени и соответствовать интересам молодого поколения», — заявил Раис Татарстана.

После этого Рустам Минниханов вручил коллективу журнала «Ялкын» благодарность руководителя республики. По оценке главного редактора издания Ильназа Фазуллина, в фестивале приняли участие более 5 тыс. детей.

«Безусловно, получение благодарности из рук Раиса Республики Татарстан, его слова говорят о том, что „Ялкын” сегодня идет по верному пути, что после 100 лет истории наше издание обладает огромным наследием. „Ялкын” выходил как полезный, интересный журнал, во многом помогая юному читателю обрести правильные ориентиры. Сегодня мы уже работаем и в мультимедийном формате. Своей целью мы видим воспитание личности, которая стремится к знаниям, интересуется многим, любит свой народ и родную культуру», — рассказал главный редактор журнала корреспонденту «Татар-информа».

Гости фестиваля принимали участие в разных культурно-развлекательных мероприятиях, таких как кулинарные мастерские, встреча с блогерами, этномаркет и многое другое. На площадке «Алдынгылар» выступили творческие коллективы республики. В рамках программы фестиваля в течение дня работают площадки различной тематики.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.