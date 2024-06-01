«Очень активная молодежь, благодарим каждого из вас»: в Казани прошел «Ялкын фест»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Целый день интерактива

Праздник начался с зарядки и флешмоба и продолжился выступлениями артистов, диджеев и национальных творческих коллективов.

Пришедших на фестиваль ждали сразу несколько тематических интерактивных площадок. Так, на площадке комплекса ГТО любой желающий мог выполнить спортивные нормативы, а на студии подкастов – записать контент вместе с участниками сообщества «Шәп блогер». Детский этномаркет представлял национальную одежду ручной работы, украшения, игрушки и многое другое.

Гости фестиваля с удовольствием участвовали и в таких активностях, как квест-игры, театр этно-моды, мастер-классы по блогингу, рэп-импровизации и диджеингу, книжной ярмарке, турнирах по народным видам спорта.

Интерактивные площадки работали в течение всего дня, их участниками стали не менее 5 тысяч юных татарстанцев и их сверстников из других регионов России.

Рустам Минниханов: «Журнал должен чувствовать дыхание времени и отвечать интересам юного поколения»

Пришедший на фестиваль Раис Татарстана Рустам Минниханов первым делом познакомился с редколлегией журнала «Ялкын». Здесь же, на Сцене «Ялкын», он пообщался с популярными блогерами, а затем посетил выставку на Аллее истории, посвященную 100-летию журнала. Ее экспозиция рассказывала об истории детских периодических изданий прошлого, на выставке можно было увидеть обложки «Ялкына» за разные годы, отдельные публикации и иллюстрации.

Зашел Раис РТ и на книжную ярмарку, на которой были представлены книги, альбомы, открытки для детей на родных языках авторов из разных регионов. На Малой сцене он посмотрел уроки танцев и вокала от группы «СалаваТік», а в Парке Дружбы оценил кулинарные и модные мастер-классы и посетил детский этномаркет.

После этого Рустам Минниханов поприветствовал гостей фестиваля на главной сцене.

«Добрый день, дорогие ребята, гости нашего праздника! В этом году журналу «Ялкын» исполнилось 100 лет. От всей души поздравляю всех с этим праздником. Журнал «Ялкын» вносит большой вклад в сохранение татарской национальной культуры, традиций, родного языка. Журнал должен чувствовать дыхание времени и отвечать интересам юного поколения. Спасибо организаторам сегодняшнего праздника и всем участникам. Очень активная молодежь, мы благодарим каждого из вас!», - сказал Минниханов и вручил коллективу журнала «Ялкын» благодарственное письмо Раиса Татарстана.

Рустам Минниханов: «Журнал «Ялкын» вносит большой вклад в сохранение татарской национальной культуры, традиций, родного языка»

«„Ялкын“ близок всем нам, многие из нас выросли с этим журналом»

По словам выступившего на фестивале руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева, у каждого из нас есть своя история, связанная с журналом «Ялкын».

«Поздравляю всех с прекрасным праздником! „Ялкын“ близок всем нам, многие из нас выросли с ним. Здесь присутствует председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла, его стихи в свое время публиковались на страницах журнала. Наш ветеран-журналист Эльмира апа Закирова тоже здесь, она была главным редактором издания. Хочу поблагодарить всех, кто работал в журнале, приложил свои усилия для его развития. Наша цель — сохраняя их наследие, привносить в него новое, современное, развивать наш журнал и в будущем», – сказал руководитель агентства «Татмедиа».

Айдар Салимгараев: «Наша цель — сохраняя наследие, привносить в журнал новое, современное, развивать его и в будущем»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа», что «Ялкын» считается основополагающим изданием для современной татарской литературы. Кроме того, многие журналисты прошли через «Ялкын»: читали его, работали в редакции.

«Мы считаем, что „Ялкын“ — это журнал, который повлиял на многих редакторов, заложил основы татарской журналистики в целом. Сегодня „Ялкын“ — это не просто журнал, он становится своего рода лабораторией. Здесь представлены различные мультимедийные направления, медиапроекты, активно работают с блогерами. Его будущее — в видеопроектах и социальных сетях», — сказал гендиректор АО «Татмедиа».

Шамиль Садыков: «Сегодня „Ялкын“ — это не просто журнал, он становится своего рода лабораторией»

Главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин рассказал «Татар-информу» о том, что чувствует в день 100-летия издания.

«Безусловно, благодарственное письмо от Раиса Татарстана, сказанные им слова говорят о том, что «Ялкын» на правильном пути, а также об огромном 100-летнем наследии нашего журнала. «Ялкын» всегда был полезным и интересным журналом. Сегодня мы работаем уже и в мультимедийном формате. Наша цель - воспитание личности, стремящейся к знаниям, любознательной и любящей свой народ», - сказал он.

Фотографии Салавата Камалетдинова

История детско-юношеского журнала «Ялкын» берет начало с 1924 года. По инициативе поэта Мусы Джалиля 20 марта 1924 года в Москве выходит в свет издание «Кечкенә иптәшләр» на арабской графике. За свою историю оно пять раз меняло название. Название «Ялкын» закрепилось в 1957 году. Главная цель журнала неизменна многие годы: формирование и развитие у подростков и молодежи чувства национального самосознания; патриотическое воспитание; сохранение и развитие родного татарского языка; знакомство с культурным, историческим, литературным, музыкальным, фольклорным наследием татарского и других народов, проживающих в Республике Татарстан; развитие эстетических и духовных ценностей; выявление и развитие творческих способностей. Учредитель журнала «Ялкын» - АО «ТАТМЕДИА».