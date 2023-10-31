Якутия примет Федеральный Сабантуй 2025 года

Фото: Мария Васильева / ЯСИА

В 2025 году Республика Саха — Якутия должна стать местом проведения XXV Федерального Сабантуя. Организацию этого события обсудили заместитель Председателя Правительства Якутии Сергей Местников и делегация Татарстана во главе с вице-премьером РТ и председателем Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым, сообщает ЯСИА.

Федеральный Сабантуй станет частью мероприятий, организуемых в рамках взаимодействия Якутии и Татарстана. В прошлом, 2022 году республики подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области экономики, развития предпринимательства, туризма и культуры.

«Уверен, что благодаря совместному сотрудничеству и диалогу нам удастся как со стороны Якутии, так и со стороны оргкомитета Татарстана организовать данное мероприятие на очень высоком уровне. Уверен, что этот праздник, который делается для всего многонационального народа нашей России, будет интересным, значимым и соберет очень много жителей и гостей нашей республики», — заявил Сергей Местников.

В свою очередь Василь Шайхразиев обратил внимание на то, что Сабантуй имеет внешние параллели с традиционным якутским праздником Ысыах, но отличается внутренним содержанием. Сабантуй традиционно проводят после весенне-полевых работ на открытой территории с насыщенной культурной и спортивной программой, отметил он.

Перед Якутией, в следующем, 2024 году, Федеральный Сабантуй примет столица Республики Марий Эл Йошкар-Ола.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Якутске торжественно открыли Казанский сквер с памятником великому татарскому поэту Мусе Джалилю. Позднее Василь Шайхразиев во время рабочей поездки в этот город рассказал о дружбе Татарстана и Якутии.