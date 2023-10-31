«Это и есть уважение, созидание»: Шайхразиев рассказал о дружбе Татарстана и Якутии

Фото: Мария Васильева / ЯСИА

Руководители Татарстана и Якутии сделали очень многое для дружбы двух народов. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев во время рабочей поездки в Якутск. Об этом передает ЯСИА.

«Несколько лет назад, когда мы в Татарстане отмечали 100-летие образования Татарской АССР, большая делегация из Якутии прибыла в нашу республику. Наши руководители сделали очень много, чтобы две братские республики сошлись с точки зрения экономического развития, дружбы; чтобы татарский и якутский народы были еще ближе, поддерживали друг друга и, взявшись за руки, также еще 100 лет шли вперед», — сказал Шайхразиев.

Он отметил, что когда в Якутии также отмечали 100-летие образования республики, Татарстан направил большую делегацию и провел Дни РТ в дружественном регионе.

«Тогда мы приняли решение, что в Якутске будет построен Казанский сквер и установлен памятник великому сыну татарского народа Мусе Джалилю. Это и есть дружба, уважение, созидание», — резюмировал вице-премьер.

Татарстанская делегация сегодня приняла участие в торжественном открытии Казанского сквера с бюстом Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля. В планах также участие в рабочем совещании по проведению в Якутске в 2025 году Федерального Сабантуя.

Решение о возведении сквера было принято в начале 2022 года, а летом того же года в рамках Дней Татарстана в Якутии был установлен символический камень на месте будущего объекта с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.