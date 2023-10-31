В Якутске торжественно открыли Казанский сквер с памятником поэту Мусе Джалилю

Фото: Мария Васильева / ЯСИА

В Якутске прошла церемония открытия Казанского сквера и бюста великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В мероприятии участвовали делегация Татарстана во главе с вице-премьером Василем Шайхразиевым, сообщает ЯСИА.

Новое общественное пространство открылось возле Якутского художественного училища по улице Горького.

«В ходе Дней Татарстана в Якутии в 2022 году мы приняли решение, что на этом месте будет построен Казанский сквер и установлен памятник великому сыну татарского народа Мусе Джалилю. Спустя не так уж много времени, получив все согласования и одобрение жителей домов, сегодня мы здесь стоим и открываем прекрасный сквер и памятник», — сказал на открытии Василь Шайхразиев.

Он назвал великого поэта примером для всех, которым гордится татарский народ.

«Мы гордимся им и говорим спасибо нашим братьям за то, что совместными усилиями Казанский сквер получился очень красивым. Это наша история и вера в будущее, которые мы закрепляем реальными делами», — сказал вице-премьер.

Фото: Мария Васильева / ЯСИА

Зампредседателя Правительства Якутии Сергей Местников отметил, что в рамках Дней Татарстана в республике в прошлом году были заключены соглашения о сотрудничестве в области образования, культуры, туризма и развития бизнеса.

«Одним из пунктов сотрудничества стало подписание соглашения о строительстве Казанского сквера в Якутске. Это была абсолютно правильная идея, связанная с развитием наших отношений», — отметил Местников и выразил уверенность в том, что новое общественное пространство станет любимым местом для отдыха горожан.

Решение о возведении сквера было принято в начале 2022 года, а летом того же года в рамках Дней Татарстана в Якутии был установлен символический камень на месте будущего объекта с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.