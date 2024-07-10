Якунин: Татарстан из федерального бюджета ежегодно получает 70-80 млрд рублей

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Татарстан из федерального бюджета ежегодно получает от 70 до 80 млрд рублей. В эту сумму входит и софинансирование национальных проектов. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«Финансирование также поступает на крупные предприятия республики через федеральные министерства. Ежегодно получаем в пределах 100 млрд рублей, эта сумма колеблется. Например, средства идут на развитие Казанского вертолетного завода, КамАЗа и так далее», – рассказал депутат.

По словам Якунина, в среднем Татарстан отдает в федеральный бюджет 65% доходов, а 35% оставляет в республиканском.

«За 2023 год мы перечислили примерно 62% средств. Это зависит от поступлений крупных федеральных налогов таких, как налог на добычу полезных ископаемых, НДС», – уточнил он.

Парламентарий добавил, что доходы от социальных налогов идут в Соцфонд России. Татарстан покрывает свои расходы только на 60%, а 40% – федеральные средства.

«Это около 160 млрд рублей. Я уже не говорю о грантах, которые выигрывают муниципальные районы, города и в целом республика», – подчеркнул он.

Подробнее об итогах работы Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам в парламенте шестого созыва можно узнать из интервью: «Леонид Якунин: Во время работы парламента 6 созыва ситуация в экономике была неординарной».