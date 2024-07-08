За полгода Татарстан получил межбюджетных трансфертов на 47,2 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минфина РТ

На 1 июля текущего года в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили межбюджетные трансферты на сумму 47,2 млрд рублей — 64,6% от запланированных 73,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

В частности, республиканский бюджет получил весь запланированный объем дотаций — 204,1 млн рублей, 40.3 млрд рублей субсидий (65,2% от плана), 4,2 млрд рублей субвенций (60,4% от плана) и 2,1 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов (66,3% от плана).

Поступления из федеральных фондов составили 462,3 млн рублей (45,9% от запланированного).

«Поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением», — напомнили в Министерстве финансов республики.