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За полгода Татарстан получил межбюджетных трансфертов на 47,2 млрд рублей
На 1 июля текущего года в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили межбюджетные трансферты на сумму 47,2 млрд рублей — 64,6% от запланированных 73,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
В частности, республиканский бюджет получил весь запланированный объем дотаций — 204,1 млн рублей, 40.3 млрд рублей субсидий (65,2% от плана), 4,2 млрд рублей субвенций (60,4% от плана) и 2,1 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов (66,3% от плана).
Поступления из федеральных фондов составили 462,3 млн рублей (45,9% от запланированного).
«Поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением», — напомнили в Министерстве финансов республики.
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