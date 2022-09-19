«Яков и партнеры»: Европа не сможет отказаться от газа из РФ без остановки предприятий

Европа не сможет сократить зависимость от поставок природного газа из России в 2022-2023 годах без массовой приостановки производства. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры», бывшего российского подразделения американской McKinsey, сообщает РБК.

По мнению авторов доклада «Европейский энергетический баланс в новой реальности», чтобы обеспечить свои потребности до конца 2022 года, государствам Европы придется либо сохранить импорт из РФ, либо уменьшить потребление газа на дополнительные 7–12 млрд куб. метров. К тому же дефицит может вырасти до 20–30 млрд куб. метров.

Аналитики заметили, что в европейских странах уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия снизился на 25%, а выплавка стали — на 5%. Они предположили, что сокращение производства с высокой вероятностью продолжится «даже в случае мягкой зимы», а предпринимаемые сейчас меры начнут давать первые результаты лишь к середине или концу 2023 года.

Партнер фирмы Елена Кузнецова заявила, что в перспективе 2023 года отказ от российского газа означает для Европы дефицит в 40–60 млрд куб. метров газа. Это сопоставимо с годовым потреблением этого вида топлива по производству удобрений, нефтехимии, черной и цветной металлургии, всему машиностроению.

«Остановка этих отраслей по цепочке повлияет и на остальные связанные отрасли, от сельского хозяйства до сферы услуг. Таким образом, у Европы нет комфортного пути для отказа от газа из России в ближайшие годы — только через потери для населения и экономики», — резюмировала представитель «Якова и партнеров».

В начале сентября компания «Газпром» объявила о полной остановке поставок газа по трубопроводу «Северный поток», сославшись на неисправность оборудования. Позднее Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде предложил запустить газопровод «Северный поток — 2».