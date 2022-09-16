Президент РФ предложил ЕС снять санкции с «Северного потока – 2», если ему «приспичило»

Решить энергетический кризис в Европе можно, сняв санкции с газопровода «Северный поток – 2», заявил Президент РФ Владимир Путин. Он призвал не обвинять Россию в трудностях с поставками топлива, отметив, что ответственность за это несут страны, расширившие рестрикции против энергетического сектора.

«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2». 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать – и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, этот новый газопровод поставили под санкции. «Северный поток — 2» открывать не хотят, а мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Узбекистане, трансляция которой доступна на сайте Кремля.

При это значительное сокращение поставок газа по «Северному потоку» тоже не зависит от России, так как представители компании Siemens, отвечающие за оборудование для газопровода, сами убедились в том, что его эксплуатация небезопасна.

«Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно. Пожаро- и взрывоопасно», – сказал Президент РФ.

Напомним, из-за санкций и проблем с ремонтом и поставкой оборудования «Северный поток» задействован не на полную мощность, а сертификация «Северного потока – 2» была приостановлена властями ФРГ сразу после того, как Россия признала независимость ЛНР и ДНР.