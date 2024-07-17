Якорные резиденты планируют вложить 10 млрд в челнинский технопарк «Олимп»

Пять якорных резидентов нового технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности «Олимп» в Набережных Челнах собираются вложить в развитие своих площадок 10 млрд рублей. Об этом рассказал Фарид Закиров, генеральный директор «КИП «Мастер», который выступает заказчиком проекта, пишет газета «Вести КАМАЗа».

В число резидентов войдут Центр электроники и элементов питания ПАО «КАМАЗ», передовая инженерная школа «КиберАвтоТех» и стартап-студия Казанского федерального университета, созданная в партнерстве с КАМАЗом.

Таким образом, будущие инженеры смогут изучать теорию и проходить учебную практику в одном здании. Согласно прогнозу, в общей сложности пять резидентов создадут около 900 рабочих мест.

Административный корпус «Олимпа» почти достроен. Для возмещения затрат и дальнейшего развития технопарка КИП «Мастер» надеется получить субсидии: 850 млн рублей из федерального бюджета и 508,5 млн из республиканского. Примерно 750 млн рублей вкладывает в проект КАМАЗ.

Как ранее сообщал «Татар-информ», создание технопарка «Олимп» должно стать одним из этапов масштабного проекта по строительству индустриального парка «Техногород». Технопарк создается на территории более 5,3 гектара, на которой прежде находилась промзона КАМАЗа.

Деятельность будущего якорного резидента «Олимпа», Центра электроники и элементов питания ПАО «КАМАЗ», направлена на разработку и выпуск образцов электронных компонентов для грузовых и пассажирских транспортных средств с водородными топливными элементами и на электрической тяге.