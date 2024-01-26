В Набережных Челнах появится технопарк «Олимп» на 900 новых рабочих мест

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

В Набережных Челнах, рядом с Научно-техническим центром «КАМАЗа», появится промышленный технопарк «Олимп». Концепцию проекта презентовали сегодня председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову во время посещения производственных площадок КИМ «Мастер», передает пресс-служба госкорпорации.

Гендиректор индустриального парка Фарид Закиров рассказал, что в 2023 году начата реализация проекта создания в Автограде промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности. На сегодня заключён договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ, в рамках которого начаты работы по завершению возведения административного корпуса и благоустройство территории.

Благодаря проекту будет создано около 900 новых рабочих мест. Якорным резидентом станет Центр электроники и элементов питания ПАО «КАМАЗ», деятельность которого направлена на разработку и выпуск образцов электронных компонентов для грузовых и пассажирских транспортных средств с водородными топливными элементами и на электрической тяге.

Резидентами нового технопарка станут Передовая инженерная школа «КиберАвтоТех» и Университетская стартап-студия КФУ, созданные КФУ и автогигантом. Основная цель — обеспечение партнерства с высокотехнологичными компаниями, создание условий для нового типа инженерной подготовки, осуществления прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития РФ.