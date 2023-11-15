Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Набережных Челнах начнется строительство зданий технопарка «Олимп»
В Набережных Челнах начнется строительство научно-административного и научно-производственного зданий промышленного технопарка «Олимп». Проект получил положительное заключение эксперта, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Согласно документации, площадь участка под строительство технопарка составляет более 5,3 гектара. Ранее здесь располагалась промзона КАМАЗа.
Археологические исследования показали, что на территории и поблизости от нее нет объектов культурного наследия, сохранности которых угрожало бы строительство площадки.
Напомним, что проект технопарка в сфере электронной промышленности, образовательной среды и лабораторий летом этого года был презентован на заседании Инвестиционного совета Татарстана, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов. «Олимп» станет одним из этапов масштабного проекта строительства индустриального парка «Техногород».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»