В Набережных Челнах начнется строительство зданий технопарка «Олимп»

Скриншот документации

В Набережных Челнах начнется строительство научно-административного и научно-производственного зданий промышленного технопарка «Олимп». Проект получил положительное заключение эксперта, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно документации, площадь участка под строительство технопарка составляет более 5,3 гектара. Ранее здесь располагалась промзона КАМАЗа.

Археологические исследования показали, что на территории и поблизости от нее нет объектов культурного наследия, сохранности которых угрожало бы строительство площадки.

Напомним, что проект технопарка в сфере электронной промышленности, образовательной среды и лабораторий летом этого года был презентован на заседании Инвестиционного совета Татарстана, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов. «Олимп» станет одним из этапов масштабного проекта строительства индустриального парка «Техногород».