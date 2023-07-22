«Яд действует очень быстро»: как уберечь своих питомцев от ловушек догхантеров

Все чаще на улицах стали находить дворняг с признаками отравления: животные скулят и не могут двигаться

Фото: предоставлено «Кот и пес»

«Яд действует очень быстро, просто валит собаку с лап»

Все чаще на улицах Казани и населенных пунктов Зеленодольского района стали находить дворняг с признаками отравления: животные скулят и не могут двигаться. Зооволонтеры утверждают, что наблюдают это уже на протяжении нескольких недель. Поначалу бездомные псы начали пропадать. Их кураторы решили, что причиной тому жара и собаки просто прячутся от солнца, но потом было найдено первое отравленное животное.

«Этот яд действует очень быстро, просто валит собаку с лап. Как я предполагаю, это делается специально, чтобы тело можно было сразу забрать и спрятать. Но несколько собак оказались крепкими, они выжили и, видимо, смогли убежать. Сейчас уже почти с десяток таких собак пытаются спасти зоозащитники из Казани и Зеленодольского района», – рассказал нам директор фонда «Кот и пес» Альберт Галиев.

Фонду принадлежит приют для бездомных животных в поселке Айша. Директор фонда уже несколько лет заключает договоры с исполкомом Зеленодольского района на осуществление программы по отлову, вакцинации и стерилизации дворняг. На уши животным, которые прошли процедуру, вешают бирки и затем выпускают в прежнюю среду обитания. За каждой собакой закрепляют куратора, который следит за ее состоянием.

Сперва пропало шесть собак – все они, по словам Галиева, были миролюбивы и не доставляли никаких проблем.

На пожизненное содержание в приюте «Кот и пес», согласно договору ОСВВ, принимают только агрессивных собак Фото: предоставлено «Кот и пес»

«Пропали именно биркованные, стерилизованные собаки, которые никому не мешали. О случаях, когда они кого-то покусали, неизвестно. Исчезновения произошли по шести адресам, где обычно жили эти животные. Примечательно, что как раз по этим адресам ранее поступали заявки – просили, чтобы мы забрали этих собак в приют. Сейчас заявок нет вообще, это очень странно. Если это не чей-то заказ, значит, у нас орудует банда профессиональных догхантеров», – предположил Альберт Галиев.

Он отметил также, что на пожизненное содержание в приюте «Кот и пес», согласно договору ОСВВ, принимают только агрессивных собак. Так, например, сейчас в приюте живет пес по кличке Боб, который серьезно искусал ребенка. К слову, сейчас животное ведет себя абсолютно спокойно.

«Меня просили забрать собак, которые в конечном итоге пропали, но я не мог этого сделать, так как жалоб на агрессию не было. Они просто кому-то мешали. Финансирование на их содержание нам не выделялось, а собаки ведь хотят есть, это надо понимать. Я уже давно предложил установить кормушки для собак вдали от скопления людей, чтобы избежать агрессии голодных животных, но меня так и не услышали», – рассказал Галиев.

Позже одна из пропавших собак была найдена с тяжелым отравлением, за ее жизнь уже три недели борются ветеринары фонда.

«Мы не зря ушли от негуманных способов регулирования численности собак, таких как отстрел. Не пойму, зачем возвращаться к этому снова? И надо понимать, что Зеленодольск окружен заповедниками, – не будет собак, на их место придут дикие животные», – заключил директор фонда.

«Они никому не причиняли вреда, ни на кого не кидались. Мы обратились в приют “Кот и пес”, чтобы их стерилизовали и повесили бирки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У них слезы текут, как у людей»

Жительница Зеленодольского района Ирина Прибышеня рассказала, что сейчас лечит двух молодых собак. Она нашла их возле СНТ в Осиново, где у нее находится дача.

«У нас в Осиново, между лицеем Карпова и СНТ, есть автомобильная стоянка. Осенью там родились девять щенков, я видела их каждый день, когда шла на работу. На протяжении всего этого времени я их подкармливала, как и местные жители. К лету щенков осталось только два. Они никому не причиняли вреда, ни на кого не кидались. Мы обратились в приют “Кот и пес”, чтобы их стерилизовали и повесили бирки», – рассказала Ирина.

А неделю назад она увидела, как собаки лежат неподвижно на земле.

«В понедельник я пошла их покормить и увидела, как они лежат в овраге и скулят. Подошла еще одна женщина, которая их подкармливала. Мы вместе попытались поднять собак, но они не могли встать. Мы доставили их в ветклинику, где нам сразу сказали, что это сильнейшее отравление. У них слезы текут, как у людей. Чтобы определить, что это за яд, нужна токсикологическая экспертиза», – поделилась Ирина.

Женщина рассказала, что написала о произошедшем в социальных сетях, чтобы предупредить других владельцев животных.

«После этого мне написали несколько человек, которые рассказали, что видели собак с такими же симптомами в Казани и Айше. Врачи сказали, что у животных поражена центральная нервная система, отнялись передние и задние лапы, при этом все они находятся в сознании», – сообщила она.

Сейчас Ирина пытается спасти дворняг. Она считает, что недавние случаи с исчезновением животных в Зеленодольске могут быть связаны с историей из Осиново.

«В приюте “Кот и пес” мне рассказали, что сейчас у них на лечении находится собака с такими же симптомами, ее тоже лечат», – рассказала она.

Спустя неделю после этого в приют привезли еще одну отравленную собаку – ее нашли в Васильево. И опять все те же симптомы, уточнил директор фонда «Кот и пес».

Сейчас состояние собак стабилизировалось, они уже могут сами глотать пищу Фото: предоставлено Яной Ахатовой

«В нашей клинике это первый случай отравления с такой симптоматикой»

Директор ветклиники Яна Ахатова, которая занимается лечением собак, найденных в Осиново, говорит, что установить яд, который едва не убил животных, до сих пор не удалось.

«В нашей клинике это первый случай отравления с такой симптоматикой. Знаем, что в приюте “Кот и пес” есть собаки с похожими симптомами. Возможно, животные были отравлены одним и тем же веществом», – рассказала ветеринар.

Сейчас состояние собак стабилизировалось, они уже могут сами глотать пищу. И если в первые дни после отравления они лежали неподвижно, то теперь одна из собак может опираться на лапы и сидеть с некоторой поддержкой, а вторая пытается привстать, поделилась Яна Ахатова.

«У пациентов нетипичная картина для привычных нам отравлений: паралич конечностей, слабая реакция зрачков. Все остальное в норме. Собаки узнают людей, пытаются вилять хвостом. К сожалению, мы так и не смогли выяснить, каким именно препаратом отравили животных, поэтому не можем дать ему характеристику. В данном случае произошел резкий паралич. Не было стандартного набора симптомов: диареи, рвоты, спутанности сознания или коматозного состояния, по которым мы определяем отравление организма», – заключила ветеринар.

«Это общественно опасное деяние должно преследоваться Уголовным кодексом»

Руководитель Федерации спортивно-прикладного собаководства РТ Олег Пырков считает, что такой «метод регулирования численности животных» опасен для окружающих.

«Это общественно опасное деяние, которое должно преследоваться Уголовным кодексом. Я часто слышал, что догхантеры раскидывают яд на детских площадках, не хотят, чтобы там гуляли собаки. Но, как известно, дети все тащат в рот, им все нужно попробовать на вкус. Родители могут не уследить, и тогда произойдет трагедия. Такие методы однозначно использовать нельзя», – уверен он.

И даже если догхантеры раскидывают яд в местах, где маленьких детей не бывает, отравиться может домашняя собака, напоминает Пырков.

«Нужно озаботиться в первую очередь тем, чтобы обучить собаку не брать ничего с земли. У нас в федерации есть курс, который называется “Управляемая городская собака”. Один из его элементов – приучение не подбирать ничего с земли. Обычно обученная этому собака не берет еду и с чужих рук тоже. Четко должна быть отработана команда “фу”, но этим нужно заниматься, пока щенок еще маленький, со взрослой собакой это проходит гораздо сложнее. И, само собой, должен быть контроль: даже если вы гуляете в знакомом месте, прежде чем отпустить собаку, осмотрите это место на предмет подозрительных вещей», – говорит кинолог.

Даже если догхантеры раскидывают яд в местах, где маленьких детей не бывает, отравиться может домашняя собака Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олег Пырков считает, что контроль за численностью бездомных животных должен быть непременно, но нельзя забывать о гуманности.

«Я, конечно, сочувствую людям, которые страдают от этих стай [бездомных собак], но убивать животных негуманно. Агрессивных собак нужно изолировать, отправлять с улиц на пожизненное содержание в приюте. И нужно понимать, что любой мегаполис – это сложная система, в которой бездомные собаки занимают свое место. Об этом уже много сказано и написано: если бродячие животные уходят, их место занимают крысы, мыши или еще кто-нибудь», – рассуждает руководитель федерации.

Стоит напомнить, что уничтожение пусть и никому не принадлежащих собак расценивается как жестокое обращение с животными – согласно Уголовному кодексу, за это преступление предусмотрены штраф и лишение свободы на срок до пяти лет.