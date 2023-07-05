Зооволонтеры: В Зеленодольском районе РТ начали пропадать бездомные собаки

В Зеленодольском районе РТ стали пропадать бездомные собаки, одну из них нашли с тяжелым отравлением. Об этом «Татар-информу» рассказал директор фонда «Кот и пес» Альберт Галиев.

Волонтер поделился, что в течение двух недель кураторы бездомных животных сообщили ему о пропаже собак.

«Это биркованные, стерилизованные собаки, которые никому не мешали. О случаях, когда они кого-то покусали неизвестно. Исчезновения произошли по шести адресам, где обычно жили эти животные. Примечательно, что как раз по этим адресам поступали заявки, чтобы мы этих собак оттуда забрали в приют. Сейчас заявок нет вообще, это очень странно. Если это не чей-то заказ, то значит у нас орудует банда профессиональных догхантеров», – рассказал Альберт Галиев.

Директор фонда уже несколько лет заключает договоры с Исполкомом города на осуществление программы по отлову, вакцинации и стерилизации дворняг. Он отметил, что на пожизненное содержание в приюте принимают и агрессивных собак. Так, например, сейчас в приюте «Кот и пес» живет пес по кличке Боб, который серьезно искусал ребенка. К слову, сейчас животное ведет себя абсолютно спокойно.

«Меня просили забрать собак, которые в конечном итоге пропали, но я не мог этого сделать, так как жалоб на их агрессивность не было. Они просто кому-то мешали. Финансирование на их содержание нам не выделялось, а собаки ведь хотят кушать, это надо понимать. Я уже давно предложил установить кормушки для собак вдали от скопления людей, чтобы избежать агрессии голодных животных, но меня так и не услышали», – рассказал Галиев.

Также зооволонтер добавил, что одна из собак была найдена с тяжелым отравлением, за ее жизнь уже полторы недели борются ветеринары фонда.

«Мы не зря ушли от негуманных способов, таких как отстрел. Не пойму, зачем возвращаться к этому снова? И надо понимать, что Зеленодольск окружен заповедниками, не будет собак, на их место придут дикие животные», – заключил он.