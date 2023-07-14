Собак с признаками отравления стали находить в Осиново, Казани и Зеленодольске

Жители Казани, поселка Осиново и Зеленодольска стали сообщать об отравлении собак. Животных с одинаковыми симптомами находят на улице – ситуация касается именно бездомных животных.

Ирина Прибышеня рассказала, что сейчас лечит двух молодых собак, она нашла их возле СНТ, где у нее находится дача.

«У нас в Осиново, между лицеем Карпова и СНТ, есть автомобильная стоянка. Осенью там родилось девять щенков, я видела их каждый день, когда шла на работу. На протяжении всего этого времени я их подкармливала, так же, как и местные жители. К лету щенков осталось только двое. Они никому не причиняли вреда, ни на кого не кидались. Мы обратились в приют “Кот и пес”, чтобы их стерилизовали и повесили бирки», – рассказывает жительница поселка Осиново.

Она сообщила, что несколько дней назад увидела, как собаки лежат неподвижно на земле и скулят.

«В понедельник я пошла их покормить и увидела, как они лежат в овраге и скулят. Подошла еще одна женщина, которая их подкармливала. Мы вместе пытались поднять собак, но они не могли встать. Мы доставили их в ветклинику, где нам сразу сказали, что это сильнейшее отравление. У них слезы текут, как у людей. Чтобы определить, что это за яд, нужна токсикологическая экспертиза», – поделилась Ирина.

Женщина рассказала, что написала о произошедшем в социальных сетях, чтобы предупредить других владельцев животных.

«После этого мне написали несколько человек, которые рассказали, что видели собак в Казани с такими же симптомами. Врачи сказали, что поражена центральная нервная система, у собак отнялись передние и задние лапы, они все находятся в сознании, но сознание у них замутненное», – поделилась она.

Ирина Прибышеня сейчас пытается спасти дворняг. Она считает, что недавние случаи с исчезновением животных в Зеленодольске могут быть связаны с историей в Осиново.

«Я обратилась в приют “Кот и пес” и они рассказали, что сейчас у них на лечении находится собака с такими же симптомами, ее тоже лечат», - говорит она.

Ранее «Татар-информу» директор фонда «Кот и пес» Альберт Галиев рассказал, что в Зеленодольске стали исчезать собаки, одну из них нашли с признаками отравления.Его приют осуществляет отлов и стерилизацию животных, которых после процедуры выпускают на прежнее место обитания, прикрепляя к их ушам бирки.

Галиев поделился, что получал жалобы на собак с бирками его приюта, после чего животные исчезли. По мнению зооволонтера, кто-то делает это специально.