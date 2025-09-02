Яблоки для бойцов: 83-летний альметьевец отправил урожай в зону СВО

В Верхней Мактаме Альметьевского района на 30 сотках раскинулся яблоневый сад 83-летнего пенсионера Задита Зайдуллина. Каждое дерево для него дорого, а про некоторые он даже сочиняет истории.

«Этот сад посадил очень деловой и мудрый человек. Он же построил этот дом. Мы с женой купили его вместе с садом в 1999 году», — рассказывает Задит Назипович.

С тех пор деревья, которые достались от прежнего хозяина еще молодыми, стали настоящим богатством. Хозяин заботится о каждом, а одну яблоню даже прозвал «яблоней Ньютона». «Сижу отдыхаю, и сверху на голову падает яблоко. А Ньютон так открыл закон всемирного тяготения», — улыбается садовод.

Плоды своего сада он продает редко. Чаще угощает ими гостей, соседей, делится урожаем с близкими. В прошлом году гостинцы из сада получили ученики альметьевских школ и воспитанники детского дома.

В этом году яблоки, сливы и вишни мужчина отправил еще и бойцам СВО. Волонтеров штаба «За своих» и Задита Назиповича свела общая знакомая. Теперь сотрудничество стало постоянным.

«Он нам в конце июня позвонил, сказал, что вишня поспела. Мы приехали, собрали, закрутили около 100 литров компота. Делали у него дома на летней кухне. На той неделе он нам позвонил, потому что яблоки поспели, и пора собирать», — рассказывает волонтер Анастасия Митяева.

Добровольцы не только закатывают компоты и варенье, но и отправляют свежие яблоки. Все гостинцы упаковывают с индивидуальным логотипом штаба и передают в зону боевых действий.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр.