«Я хочу стать солдатом»: нижнекамские школьники помогают бойцам СВО

В Нижнекамске ребята, проживающие в микрорайонах №6, 7 и 8 каждый день приходят в пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и помогают, чем могут. «Тимуровцы» изготавливают сухие души, помогают фасовать посылки, убирают мусор и убирают территорию от листвы и снега.

Ребятам по 9 лет, и они уже решили для себя, что свободное время лучше потратить на общественно полезные дела. Мальчишки и девчонки точно знают, что тут они будут полезны, и работа для них всегда найдется.

«Мы их называем „тимуровцы“, они занимаются различной работой: иногда помогают грузить гуманитарную помощь, разбирать пакеты, выносят мусор, если надо, чистят снег и убирают листву. Мы очень рады, что у нас есть такие труженики тыла», — сказала председатель СТОС микрорайонов № 6, 7 и 8 Лариса Орлова.

За несколько минут ребята изготовили целую коробку сухих душей, потом помогли расфасовать сухой корм для полковых кошек и собак на СВО. Лариса Орлова говорит, что их помощь очень важна. И мотивация у каждого своя.

«Я хочу стать солдатом, помогаю, чем могу», — говорит Егор Локтев.

В знак благодарности для юных патриотов организовывают различные мероприятия. Не так давно они встретились с бойцами, которые приехали в отпуск. Дети до сих пор под впечатлением.

«Мы видели военных, они показывали нам окружения, гранаты, пистолеты», — рассказали Валерий Усанин и Савелий Захаров.

Лариса Орлова говорит, что бригад тимуревцев у них несколько. И очень радует, что ребята не проводят время на улице, а всю свою энергию направляют на то, чтобы помочь бойцам СВО и принести пользу обществу.

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«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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