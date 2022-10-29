«Я в большой беде»: Собчак выступила с заявлением после отъезда из России

Телеведущая Ксения Собчак после отъезда из России призналась в том, что попала в беду. В своем телеграм-канале она опубликовала заявление, назвав распространяющуюся после ее отъезда информацию фейковой и обвинив в этом отдельных журналистов.

«Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», — написала она.

Распространение сообщений о себе и своей команде она назвала травлей – в частности, в этом Собчак обвинила журналиста Александра Плющева* (Минюст внес его в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента – прим.ред.).

«У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем? Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?», – написала Собчак.

Напомним, коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Сообщалось, что подозреваемой по делу стала и сама Собчак, однако позднее эту информацию опровергли.