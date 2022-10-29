Нарусова опровергла информацию об уходе из СовФеда после отъезда Собчак

Член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова назвала не соответствующими действительности появившиеся в Сети сообщения о ее уходе с поста сенатора.

«Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется этого», — заявила Нарусова в беседе с РИА Новости. Ее полномочия в Совете Федерации завершатся только в сентябре 2026 года.

В аппарате СовФеда при этом также подтвердили ТАСС, что информация об уходе вдовы Анатолия Собчака из верхней палаты парламента является фейком.

До этого Telegram-канал «Ракова позвонит» сообщил со ссылкой на источники, что на следующей неделе Нарусова уйдет с поста сенатора. Заявление будто бы уже написано, и его якобы огласят «в ближайшее время».

Дочь Людмилы Нарусовой журналистка и телеведущая Ксения Собчак ранее покинула Россию, выехав в Литву через Беларусь.

При этом Собчак не стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», как изначально рассказывали СМИ. Об этом со ссылкой на «материалы дела и следствия» сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин, отмечает РБК.