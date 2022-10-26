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Происшествия
26 октября 2022  20:02

Коммерческий директор Собчак обвинен в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха

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Кирилл Суханов — коммерческий директор Ксении Собчак и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве. Обвиняемые, вступив в сговор, пытались выманить 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 млн рублей за удаление из Telegram-канала „Тушите свет“ сведений в отношении Чемезова С. В.», — отмечается в документах.

Суханов не признал свою вину. Сейчас в Тверском суде Москвы рассматривается вопрос о его аресте.

#ксения собчак #вымогательство #Ростех
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