«Я там буду до победного»: многодетный отец из Татарстана отправился на СВО

Фото предоставлено Ландыш Бабаниязовой

Из Мамадышского района Татарстана на передовую отправились подписавшие контракт с Министерством обороны РФ.

Владимиру Чуплину 32 года. Подписать контракт с Минобороны мужчина решил давно, но хотел дождаться рождения сына. Сегодня малышу 25 дней, а отец его и еще двоих детей записался в ряды Вооруженных сил.

«Всё ради мирного неба и ради счастливого детства моих детей», — подчеркнул боец.

Чуплин ранее проходил как срочную службу, так и службу по контракту. Среди его знакомых и родственников многие сейчас находятся в зоне специальной военной операции. С ними, по его собственным словам, он всегда на связи.

Фото предоставлено Ландыш Бабаниязовой

Сергей Орлов — односельчанин первого бойца. Решил заключить контракт после посещения присяги сына, который сейчас проходит срочную службу. В возрасте 48 лет он решил отправиться на спецоперацию.

«Я там буду до последнего дня. И мы приедем с победой!» — убежден он.

Всего в зону СВО из Урманчеевского сельского поселения ушли 42 человека. Глава поселения Анатолий Ильин заверил, что с каждым поддерживается связь, власти оказывают всяческую помощь им и их семьям.

Фото предоставлено Ландыш Бабаниязовой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру