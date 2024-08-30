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«Я там буду до победного»: многодетный отец из Татарстана отправился на СВО
Из Мамадышского района Татарстана на передовую отправились подписавшие контракт с Министерством обороны РФ.
Владимиру Чуплину 32 года. Подписать контракт с Минобороны мужчина решил давно, но хотел дождаться рождения сына. Сегодня малышу 25 дней, а отец его и еще двоих детей записался в ряды Вооруженных сил.
«Всё ради мирного неба и ради счастливого детства моих детей», — подчеркнул боец.
Чуплин ранее проходил как срочную службу, так и службу по контракту. Среди его знакомых и родственников многие сейчас находятся в зоне специальной военной операции. С ними, по его собственным словам, он всегда на связи.
Сергей Орлов — односельчанин первого бойца. Решил заключить контракт после посещения присяги сына, который сейчас проходит срочную службу. В возрасте 48 лет он решил отправиться на спецоперацию.
«Я там буду до последнего дня. И мы приедем с победой!» — убежден он.
Всего в зону СВО из Урманчеевского сельского поселения ушли 42 человека. Глава поселения Анатолий Ильин заверил, что с каждым поддерживается связь, власти оказывают всяческую помощь им и их семьям.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ландыш Бабаниязовой.
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