«Я стал военкором после Чечни»: участники «Абилимпикс» встретились с Алексеем Ивлиевым

Сегодня в Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма, прошла мотивационная встреча участников чемпионата «Абилимпикс» с военным корреспондентом НТВ Алексеем Ивлиевым. Участники мероприятия обсудили вопросы работы журналистов в зонах вооруженных конфликтов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

После приветственных слов на военкора сразу посыпалась масса вопросов. Гости с интересом слушали Алексея Ивлиева, часто смеялись и много аплодировали.

«Когда мои близкие узнали, что я еду к участникам СВО, многие из которых лишились рук и ног, они попросили передать вам большое спасибо, – обратился журналист к ветеранам СВО. – Вы не представляете, как вас любит вся страна, вы молодцы, потому что вы выбираете жизнь. Лишившись одной руки, я вас понимаю, с какими сложностями иногда приходится столкнуться. То, что вы учитесь новому, что-то осваиваете, за это хочется снять перед вами шляпу».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Военкор поделился, что в детстве мечтал путешествовать и посещать различные страны.

«Честно, я никогда не хотел стать военным корреспондентом. Когда я был совсем маленьким, у меня была любимая передача “Международная панорама”, и я мечтал, что буду ездить по разным странам. Когда я стал журналистом, я реализовал мечту, побывал во многих странах. Но так вышло, что каждый раз там были какие-то конфликты. Все началось с первой Чеченской, это был мой первый опыт освещения конфликтов. Потом Ближний Восток», – рассказал Алексей Ивлиев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» рассказывал о чемпионате «Абилимпикс». Соревнования по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО стартовали 25 июля и продлятся до 29 числа. 259 ветеранов и участников СВО соревнуются в 15 компетенциях: «Веб-разработка (программирование)», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фотограф», «Электромонтаж», «Массажист».

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».