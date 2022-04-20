«Я стал заложником ситуации»: экс-глава ЦИТ МВД РТ за покупку раций получил год условно

Год условно с таким же испытательным сроком получил подполковник МВД Татарстана Ленар Самигуллин по делу о покупке раций. Вину он признал полностью, но до последнего утверждал: закон нарушил только потому, что не оставалось другого выбора. Прокуратура просила для экс-полицейского 2,5 года колонии-поселения. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

Ленар Самигуллин вину в преступлении признал, однако в суде каяться не стал: мол, закон хоть и нарушил, но только потому, что не оставалось другого выбора Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани поставил точку в уголовном деле в отношении бывшего начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. По версии следствия, в 2017-2020 годах он отвечал за организацию закупок систем радиосвязи для МВД республики и незаконно создал привилегированные условия для участия в аукционах и заключения госконтрактов для фирм своего знакомого.

Дело рассматривалось в особом порядке – без допросов свидетелей и исследования всех доказательств. Самигуллин вину в преступлении признал, однако в суде каяться не стал: мол, закон хоть и нарушил, но только потому, что не оставалось другого выбора.

По словам экс-сотрудника министерства, он стал заложником ситуации. С одной стороны, федеральный закон о государственном оборонном заказе и приказы МВД России запрещают приобретать оборудование, не принятое на снабжение. С другой – федеральный закон обязывает соблюдать принцип конкуренции, а как это сделать, если в госконтракте уже прописано, какую конкретно модель оборудования ты должен купить, задается вопросом бывший полицейский.

«Я надеюсь, в скором времени примут соответствующие правки. Ну действительно, мы же не пирожки покупаем, это все большие деньги», – высказался Самигуллин в беседе с журналистами.

Тонкости закона: как провести аукцион, если участник только один?

Напомним, что в 2017-2020 годах Самигуллин отвечал за организацию закупок систем радиосвязи для нужд МВД по Татарстану. По версии следствия, он в своих же интересах создал благоприятные условия для участия в аукционах по закупке раций «Апекс» для фирм своего знакомого Андрея Кияна – аффилированных между собой компаний «Инфотест-Р», «ИТ-Индустрия» и «Радиокода». А за свою помощь он якобы получил 175 тысяч рублей.

Обвиняемый утверждает, что Киян – единственный производитель радиостанций «Апекс» в России, а значит, создать конкуренцию между поставщиками невозможно Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Сам обвиняемый утверждает, что Киян – единственный производитель радиостанций «Апекс» в России, а значит, создать конкуренцию между поставщиками попросту невозможно. Чтобы аукцион считался состоявшимся, Киян по указанию Самигуллина направил на участие в тендере несколько заявок от имени своих компаний. По словам экс-сотрудника министерства, эти фирмы составляют производственный кооператив.

«Киян – он единственный производитель данного оборудования. Больше в стране таких нет. А это оборудование – единственное принятое на снабжение, и в соответствии с Федеральным законом о гособоронзаказе мы должны покупать именно его, а не что-то другое. Проблема в том, что нет правового регулирования. Закон нам говорит купить конкурентным образом, а приказы МВД России говорят – покупать конкретное изделие. И как создать конкуренцию?» – комментировал свою позицию корреспонденту «Татар-информа» Самигуллин на одном из предыдущих заседаний.

По версии гособвинения, Самигуллин и его подчиненные даже помогали компаниям Кияна разобраться с проектной документацией – находили ошибки в заявке и подсказывали, как их исправить, чтобы точно получить контракт. Бывший чиновник утверждает, что все это было сделано для блага министерства, чтобы ведомство в кратчайшие сроки получило необходимое оборудование.

«Условно – вам сказали купить "Ладу", вы купили, а вас еще за это ругают, мол, не создали конкуренцию. Не обратились, например, к Volkswagen. Так же как, кроме "АвтоВАЗа", никто не делает "Ладу", так и, кроме Кияна, никто не продает "Апекс"», – отмечал ранее Самигуллин.

У гособвинения другая версия: для Самигуллина полная реализация бюджетных средств означала выполнение поставленной задачи и избежание дисциплинарной ответственности. Более 50 млн рублей, выделенные на различные госзакупки, были полностью потрачены. Наличие только одного участника аукциона исключает возможность рыночного формирования цен, утверждает следствие.

«В результате преступных действий Самигуллина израсходованы все выделенные из федерального и регионального бюджетов деньги. Формирование цен шло в нарушение федерального законодательства, что привело к недопущению возможной экономии бюджетных средств, тем самым существенно нарушило охраняемые законом интересы государства», – значилось в тексте гособвинения.

Из взятки в «добровольное пожертвование»

Отметим, что изначально уголовное дело возбуждалось по статье «Получение взятки». 12 января этого года Самигуллина задержали. Тогда следствие просило отправить его под домашний арест на два месяца, защита против ходатайства не возражала. Судья требования следователя удовлетворил, но с тех пор многое успело поменяться.

Изначально уголовное дело возбуждалось по статье «Получение взятки». 12 января этого года Самигуллина задержали Фото: © Алина Файзрахманова / архив «Татар-информ»

Во-первых, мера пресечения для экс-сотрудника министерства была изменена на более мягкую – запрет определенных действий. Более того, изменилась и квалификация действий Самигуллина. Статью переквалифицировали в более мягкую – «Превышение должностных полномочий». Вину подполковник Самигуллин признал полностью.

При этом передача 175 тысяч, про которые следствие говорило еще во время задержания, действительно состоялась. Только деньги Киян перевел не самому Самигуллину, а отправил их по просьбе полицейского на счет Республиканской общественной организации «Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Республики Татарстан». На эти средства было оплачено два банкета для сотрудников возглавляемого им отдела.

Сам Самигуллин, комментируя этот факт корреспонденту «Татар-информа», назвал эти перечисления «добровольным пожертвованием», которое, по его словам, ни имеет никакого отношения к заключенным госконтрактам и выигранным тендерам.

«Теперь я действительно понимаю смысл фразы "инициатива наказуема"»

Судебное следствие по делу длилось недолго. За два предыдущих заседания суд успел ознакомиться с обвинительным заключением, изучить материалы, характеризующие личность подсудимого, провести прения сторон и выслушать последнее слово обвиняемого.

На прошлых заседаниях адвокат подсудимого Диляра Фахретдинова обратила внимание суда на множество наград федерального и республиканского значения, полученных ее подзащитным за годы службы в органах.

Гособвинитель Елена Петрова попросила суд признать вину Самигуллина полностью доказанной и отправить его в колонию-поселение на 2,5 года Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Ленар Самигуллин в 2020 году вошел в состав межведомственной комиссии Совбеза РТ по информационной безопасности. Он также был в составе соответствующей комиссии при подготовке и проведению Универсиады-2013. До назначения на должность начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану он возглавлял отдел информатизации и связи УМВД Казани. Никаких претензий к работе Самигуллина во время исполнения обязанностей на всех этих должностях, по словам адвоката, не было.

Фахретдинова также попросила суд приобщить к материалам дела платежный документ, подтверждающий, что в качестве заглаживания вреда Самигуллин перечислил на расчетный счет Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей пожертвование в размере ста тысяч рублей.

В прениях гособвинитель Елена Петрова попросила суд признать вину Самигуллина полностью доказанной и отправить его в колонию-поселение на 2,5 года. Фахретдинова сочла такое наказание чрезмерным и просила суд прекратить уголовное дело в отношении ее подзащитного с назначением судебного штрафа.

«Ваша честь, по нашей инициативе мы одни из первых внедрили в деятельность МВД Татарстана отечественные образцы радиооборудования, что в нынешних экономических реалиях является крайне актуальным. Реализованные нами решения по построению отечественной цифровой радиосвязи в нашей республике взяты как основа для построения аналогичных систем в органах внутренних дел других субъектов РФ. Я считаю, что мы внесли немалый вклад в развитие связи в системе МВД России. Центр связи МВД Татарстана по-прежнему является одним из передовых. Вот за эту инициативу, Ваша честь, мне, наверно, пришлось уволиться из органов внутренних дел и оказаться на скамье подсудимых. Теперь я действительно понимаю смысл фразы "инициатива наказуема"», – высказался в своем последнем слове Самигуллин.

В конечном итоге суд приговорил Самигуллина к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. На вопрос об обжаловании бывший полицейский отвечать не стал, сказал, что ему нужно время, чтобы проанализировать решение суда и понять, как действовать дальше.