Игрок УНИКСа Кэнан о своем отъезде из Казани: «Я никогда не брошу своих братьев»
Защитник УНИКСа Айзея Кэнан прокомментировал свой отъезд из Казани, ответив на слова пользователя Instagram (организация, признанная в России экстремистской).
В комментариях под одним из постов американский баскетболист заявил, что не согласен с тем, что бросив команду, он проявил неуважение к партнерам.
«Говори только о том, что знаешь, а не о том, что думаешь. Это намного больше, чем просто играть в баскетбол. Я никогда не брошу своих братьев», – написал Кэнан.
Напомним, в начале марта казанский УНИКС объявил об уходе сразу шести легионеров. Казань покинули защитники Айзея Кэнан, Лоренцо Браун и Марко Списсу, а также форварды Джаррел Брэнтли, Джон Браун и Джон Холланд. Чуть позже в расположение команды вернулся лишь итальянец Списсу, а с американцем Джоном Холландом контракт был расторгнут. Все остальные баскетболисты в данный момент принадлежат казанскому клубу.
Ранее УНИКС потерпел второе поражение подряд, проиграв в Краснодаре «Локомотиву-Кубани».