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Спорт
2 марта 2022  17:02
Дамир Садриев

УНИКС объявил об уходе 6 легионеров: в Казани остались Хезонья, Джекири, Мэйо и Перасович

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Шесть легионеров баскетбольного УНИКСа покинули расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команду покинули защитники Айзея Кэнан, Лоренцо Браун и Марко Списсу, а также форварды Джаррел Брэнтли, Джон Браун и Джон Холланд. Сообщается, что помимо российских баскетболистов, в расположении УНИКСа остались Марио Хезонья, Тони Джекири и О Джей Мэйо. 

В данный момент казанский коллектив продолжает подготовку к матчам регулярного чемпионата под руководством тренерского штаба во главе с Велимиром Перасовичем. 

Напомним, ближайшая игра УНИКСа в Единой Лиге ВТБ против «Цмоки-Минск» состоится 6 марта в 18:00 по мск на паркете домашнего «Баскет-Холла».

#БК Уникс #Баскетбол
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