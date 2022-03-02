УНИКС объявил об уходе 6 легионеров: в Казани остались Хезонья, Джекири, Мэйо и Перасович
Шесть легионеров баскетбольного УНИКСа покинули расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Команду покинули защитники Айзея Кэнан, Лоренцо Браун и Марко Списсу, а также форварды Джаррел Брэнтли, Джон Браун и Джон Холланд. Сообщается, что помимо российских баскетболистов, в расположении УНИКСа остались Марио Хезонья, Тони Джекири и О Джей Мэйо.
В данный момент казанский коллектив продолжает подготовку к матчам регулярного чемпионата под руководством тренерского штаба во главе с Велимиром Перасовичем.
Напомним, ближайшая игра УНИКСа в Единой Лиге ВТБ против «Цмоки-Минск» состоится 6 марта в 18:00 по мск на паркете домашнего «Баскет-Холла».