УНИКС потерпел второе поражение подряд, проиграв «Локомотиву-Кубани» в Краснодаре

В матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС сегодня проиграл в Краснодаре «Локомотиву-Кубань» в овертайме со счетом 94:101 и уступил первое место ЦСКА.

За три тура до конца регулярного чемпионата игра в Краснодаре с одним из ведущих клубов лиги была ключевой для УНИКСа, которому необходимо удержаться на первом месте. Отметим и тренерское противостояние серба Бранко Максомовича у хозяев и хорвата Велимира Перасовича у гостей.

Между тем, «Локомотив» остается одним из редких российских клубов, понесшим минимальные потери среди легионеров. На сегодняшний матч в заявке кубанцев значилось четверо иностранцев, в казанской — шесть, включая недавних новичков хорватского форварда Желько Шакича и американского форварда Джерома Джонсона. Как бы то ни было, казанцы начали игру в таком составе: Марко Списсу, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский, Тони Джекири и Андрей Воронцевич.

Соперники начали с места в карьер — 8:4 от рук нашего старого знакомого Эррика Макколлума, 8:13 после трех подряд дальних попаданий Воронцевича. 20:13 в середине периода. Дебют в рядах гостей Шакича, он забил вскоре со средней дистанции. Первые очки за УНИКС набирает Иван Лазарев. Входит в игру Джонсон. Но четверть выиграли хозяева, 28:22. Защита УНИКСа не справилась с нападением «Локомотива».

Во второй четверти долгое время южане удерживали преимущество в 8-9 очков, 32:23. Но к середине периода казанцы практически свели на нет отставание, 35:34 после попадания Джекири из-под кольца. Наконец Артем Комолов дальним броском восстановил статус-кво, 40:40. Рывок гостей 8-0, 40:45. Теперь уже УНИКС уверенно выигрывает десятиминутку, 47:52 — итог первой половины.

В дебюте третьей четверти атака гостей затормозила — 52:52. Но забивать команды стали меньше, хотя накал борьбы вырос, как и количество ошибок, что и отразилось на динамике изменения счета. В концовке хозяева вернули себе преимущество – 65:62.

В середине последней четверти на табло снова равенство после сольного прохода Вячеслава Зайцева — 70:70, 73:73 в середине периода после обмена «трехами». Пятый фол у Джонсона. 83:83 за 13 секунд до конца. Итог основного времени 85:85, овертайм.

В первой половине дополнительной пятиминутки соперники смогли набрать всего по два очка, 87:87. Пятый фол у Зайцева, удача в концовке улыбнулась хозяевам. «Локомотив-Кубань» победил, 101:94.

В следующем туре 3 апреля дома УНИКС примет пермскую «Парму».

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 101:94 ОТ (28:22, 19:30, 18:10, 20:23, 16:9)

Самые результативные: Макколлум (30), Мотли (12+12 подборов), Бэрфорд (20), Щербенев (12), Ильницкий (10+8 подборов), Мартюк (12+9 подборов) - Джекири (17+13 подборов), Мэйо (17), Воронцевич (14), Хезонья (17+7 подборов+5 передач).